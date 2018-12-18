В Якутии оштрафовали капитана севшего на мель теплохода

Суд в Якутии оштрафовал на 100 тысяч рублей капитана теплохода "Ракета-269", посадившего судно на мель, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В июне теплоход, следовавший по реке Лена по маршруту Сангар-Якутск, сел на мель вблизи села Харыялах Намского района, не дойдя до пункта назначения 130 километров. Как выяснилось, капитан судна был пьян. На борту находились 55 пассажиров и четыре члена экипажа, в результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе трехлетний ребенок. Пассажиры теплохода, получившие переломы и ушибы, были госпитализированы.

"Прокуратура Намского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении капитана теплохода "Ракета-269". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", — отметили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Ранее сообщалось, что в отношении 58-летнего капитана-механика возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также допрашиваются руководители компании-судовладельца.