В онкоцентре Блохина нашли «забытые» более 10 лет назад тела

Сотрудники Российского онкологического центра имени Блохина обнаружили тела умерших людей, которые пролежали нетронутыми более десяти лет, сообщает телеграмм-канал Mash.

Страшную находку сделали врачи в отсеках патологоанатомического отделения. Оказалось, что трупы четверых взрослых людей подлежали вскрытию ещё в начале прошлого десятилетия, но по неизвестным причинам о них просто забыли. По словам автора сообщения, установить пол и возраст умерших сейчас не представляется возможным.

В настоящее время в стенах центра работают полицейские. Назначена доследственная проверка.