Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах
Пока вы спали: Путин откровенно рассказал о ракетах

В онкоцентре Блохина нашли «забытые» более 10 лет назад тела 

Рамблер + ещё 2 48 минут назад
Фото: depositphotos.com
Сотрудники Российского онкологического центра имени Блохина обнаружили тела умерших людей, которые пролежали нетронутыми более десяти лет, сообщает телеграмм-канал Mash.
Страшную находку сделали врачи в отсеках патологоанатомического отделения. Оказалось, что трупы четверых взрослых людей подлежали вскрытию ещё в начале прошлого десятилетия, но по неизвестным причинам о них просто забыли. По словам автора сообщения, установить пол и возраст умерших сейчас не представляется возможным.
В настоящее время в стенах центра работают полицейские. Назначена доследственная проверка.
Ранее РИА Новости сообщило, что жители дома на Каширском шоссе терроризируют юных пациентов онкоклиники имени Блохина. Собственники квартир считают онкологию заразной болезнью, поэтому устроили «тихий бунт» семьям больных детей, которым благотворительный фонд помогает снимать жильё. После того, как консьержка отказалась пускать постояльцев в лифт, а участкового засыпали жалобами, родители маленьких пациентов решили съехать из квартиры самостоятельно.
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония выразила протест России424
Умер Олег Мартьянов
Хакеры опубликовали переписку дипломатов ЕС о России1
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
«Орите у себя в Польше!»: скандал на шоу Соловьева590
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:58
Родным Осина перекрыли доступ к его имуществу
Шоу-бизнес
01:32
«Сборище»: Ватикан не признал украинскую церковь
В мире Статьи
01:01
Как российская армия будет принуждать Украину к миру
Армия Статьи
08:26
РФ отвергла претензии Киева к пограничникам
Политика
03:04
Дочь Тереховой заявила о травле после эфира на Первом
Шоу-бизнес
00:36
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
Общество
03:34
Япония выразила протест России
Политика Армия
04:50
Горбачев поспорил с Путиным
Политика Армия
02:01
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение