На отдыхе в Гоа скончался 36-летний россиянин

Кузнецов прилетел на побережье Гоа с супругой 4 декабря. Пара отдыхала в Канаконе. 13 декабря они прибыли в аэропорт, где ожидал обратный рейс

Внезапно мужчине стало плохо, он почувствовать сильную боль в груди. Кузнецова госпитализировали в местную больницу, но врачи не смогли его спасти.

По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Точная информация будет известна после вскрытия.