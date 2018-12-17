В аэропорту Даболим в индийском штате Гоа скончался россиянин — 36-летний Антон Кузнецов, передает ТВ Центр.
Кузнецов прилетел на побережье Гоа с супругой 4 декабря. Пара отдыхала в Канаконе. 13 декабря они прибыли в аэропорт, где ожидал обратный рейс
Внезапно мужчине стало плохо, он почувствовать сильную боль в груди. Кузнецова госпитализировали в местную больницу, но врачи не смогли его спасти.
По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ. Точная информация будет известна после вскрытия.