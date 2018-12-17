В Индии лайнер прервал полет из-за угрозы взрыва

Самолет индийской частной авиакомпании "IndiGo", летевший в субботу из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели , был вынужден вернуться после взлета из-за сообщения о том, что на его борту находится бомба, передает НСН.

Самолет был припаркован на удаленной стоянке в аэропорту, после чего был тщательно проверен, взрывное устройство обнаружено не было.

Некая женщина подошла к стойке регистрации и сообщила, что на борту авиалайнера, вылетевшего этим рейсом, установлена бомба. Сообщившую немедленно доставили в отделение полиции аэропорта для допроса, там она якобы показала фотографии нескольких человек, которые, по ее словам, "представляют угрозу безопасности страны".