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В Индии лайнер прервал полет из-за угрозы взрыва 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: WIkimedia Commons
Самолет индийской частной авиакомпании "IndiGo", летевший в субботу из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели, был вынужден вернуться после взлета из-за сообщения о том, что на его борту находится бомба, передает НСН.
Самолет был припаркован на удаленной стоянке в аэропорту, после чего был тщательно проверен, взрывное устройство обнаружено не было.
Некая женщина подошла к стойке регистрации и сообщила, что на борту авиалайнера, вылетевшего этим рейсом, установлена бомба. Сообщившую немедленно доставили в отделение полиции аэропорта для допроса, там она якобы показала фотографии нескольких человек, которые, по ее словам, "представляют угрозу безопасности страны".
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