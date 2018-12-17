В Марокко убиты альпинисты из Норвегии и Дании

Двое альпинистов из Европы были убиты в окрестностях горы Тубкаль — самой высокой вершины Марокко , передает агентство EFE со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что тела иностранцев, норвежца и гражданина Дании , с ножевыми ранениями в области шеи были обнаружены в понедельник утром французскими туристами, которые сообщили о происшествии полиции.

Расследование убийства ведется под надзором генеральной прокуратуры страны.

Вершина Тубкаль в Атласских горах насчитывает более 4,1 тысячи метров и является наивысшей точкой Марокко. Гора, расположенная южнее города Марракеш в одноименном национальном парке, популярна для посещения иностранными туристами как летом, так и зимой.