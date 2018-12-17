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В Марокко убиты альпинисты из Норвегии и Дании 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Двое альпинистов из Европы были убиты в окрестностях горы Тубкаль — самой высокой вершины Марокко, передает агентство EFE со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что тела иностранцев, норвежца и гражданина Дании, с ножевыми ранениями в области шеи были обнаружены в понедельник утром французскими туристами, которые сообщили о происшествии полиции.
Расследование убийства ведется под надзором генеральной прокуратуры страны.
Вершина Тубкаль в Атласских горах насчитывает более 4,1 тысячи метров и является наивысшей точкой Марокко. Гора, расположенная южнее города Марракеш в одноименном национальном парке, популярна для посещения иностранными туристами как летом, так и зимой.
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