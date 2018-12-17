Напавший с ножом на полицейского мужчина арестован судом

Тверской суд Москвы постановил заключить под стражу мужчину, которого обвиняют в нападении на сотрудников полиции. Злоумышленник нанёс служителю порядка ножевой удар в область сердца.

Сержант, остановивший гражданина для проверки документов, был в бронежилете, рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по Москва Юлия Иванова АГН «Москва» . Полицейскому пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по ст. 371 Уголовного кодекса. Согласно решению суда, он будет находится под арестом до 15 февраля 2019 года, сообщила агентству пресс-секретарь инстанции Анастасия Дзюрко.