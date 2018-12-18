ФСБ предотвратила теракты в российской армии

Военная контрразведка за пять лет предотвратила четыре теракта против военнослужащих. Об этом во вторник, 18 декабря, рассказал ТАСС руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев.

Он отметил, что терроризм остается серьезной угрозой в стране. Помимо терактов контрразведка предотвратила шесть преступлений террористической направленности и пресекла деятельность 25 экстремистских группировок.

Кроме того, за последние пять лет сотрудники спецслужб изъяли из незаконного оборота в воинских частях более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, около двух миллионов боеприпасов, 377 самодельных взрывчаток, а также более 32 тонн взрывчатых веществ.