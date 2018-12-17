Полицейские ввели план "Перехват" после конфликта со стрельбой на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
"Предварительно установлено, что между двумя мужчинами на улице Академика Королева, 9, корпус 1, произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил, предположительно, из травматического оружия в своего оппонента", — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что после конфликта стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes, введен план "Перехват" для поиска и задержания мужчины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, конфликт произошел у почтового отделения, пострадавший отказался от госпитализации.