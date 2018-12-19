Задавившему людей у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговор

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Виновнику ДТП у «Славянского бульвара» вынесли приговор 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщает РИА Новости.
Дорогомиловский суд Москвы 19 декабря признал водителя Виктора Тихонова виновным по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и лишил его прав на три года. Тихонова взяли под стражу в зале суда.
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Тихонов вину не признал. Его адвокат заявил, что обвинение было построено на показаниях «заинтересованных лиц» — сотрудников Ликинского автобусного завода и Одинцовского автобусного парка, которые осматривали автобус после аварии.
Смертельное ДТП произошло 25 декабря 2017 года. Автобус, направлявшийся из Москвы в центр «Сколково», вылетел на тротуар у станции метро «Славянский бульвар» и врезался в подземный переход. В результате погибли четыре человека, еще 11 пострадали.
По версии следствия, к ДТП привела «преступная небрежность» водителя, по ошибке нажавшего на педаль газа. Следователи заявили, что технических проблем у автобуса не было. Сам водитель говорил об отказе тормозной системы.
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