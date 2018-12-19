Задавившему людей у «Славянского бульвара» водителю вынесли приговор

Виновнику ДТП у «Славянского бульвара» вынесли приговор

Водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», приговорили к четырем годам колонии общего режима . Об этом сообщает РИА Новости.

Дорогомиловский суд Москвы 19 декабря признал водителя Виктора Тихонова виновным по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и лишил его прав на три года. Тихонова взяли под стражу в зале суда.

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Тихонов вину не признал. Его адвокат заявил, что обвинение было построено на показаниях «заинтересованных лиц» — сотрудников Ликинского автобусного завода и Одинцовского автобусного парка, которые осматривали автобус после аварии.

Смертельное ДТП произошло 25 декабря 2017 года. Автобус, направлявшийся из Москвы в центр «Сколково», вылетел на тротуар у станции метро «Славянский бульвар» и врезался в подземный переход. В результате погибли четыре человека, еще 11 пострадали.

По версии следствия, к ДТП привела «преступная небрежность» водителя, по ошибке нажавшего на педаль газа. Следователи заявили, что технических проблем у автобуса не было. Сам водитель говорил об отказе тормозной системы.