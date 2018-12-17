Московского диджея обманули при попытке попасть в топ iTunes

DJ Grushevski заплатил 200 тысяч рублей за гарантию оказаться в Топ-10 чарта iTunes. Посредник забрал деньги и пропал. Его ищет полиция, сообщает Телеграмм-канал Mash.

Музыкант из Москвы решил выбиться в лидеры престижного чарта не благодаря своему таланту, а посредством денежного вознаграждения. В сети мужчина нашёл некоего Руслана Садыхова, который за 140 тысяч рублей пообещал диджею пробить его «хиту» дорогу к высотам iTunes. Однако с течением времени песня в чарте так и не появилась. Музыкант справедливо поинтересовался, где результат. Садыхов в ответ предложил поднять в рейтинге ещё одну песню с большой скидкой — всего за 60 тысяч. DJ Grushevski снова заплатил. После этого посредник на связь больше не выходил.

Музыкант обратился с заявлением в полицию. Правоохранители ищут других музыкантов, которые также могли пострадать от действий злоумышленника.

DJ Grushevski — это московский музыкант Евгений Грушевский, позиционирующий себя в различных направлениях электронной музыки, в частности Deep House, Disco House, Electro House, Electro Progressive и Techno. На официальной странице проекта в ВК говорится, что его «треки и ремиксы в коллекции практически у каждого диджея играющего позитивную танцевальную музыку». Однако последняя запись на стене группы датирована концом 2017 года.