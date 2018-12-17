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СМИ сообщили о задержании в московском ВУЗе более 400 студентов 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: группа «Urod.ru», VK
Росгвардия озаботилась порядками, которые в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе установили 400 ингушей. Об этом сообщает телеграм-канал «Кремлевская прачка».
Сегодня утром в университет якобы прибыли бойцы Росгвардии. Канал опубликовал шесть снимков с места событий. На одном из них запечатлен логотип вуза, на втором — примерно два десятка молодых людей, стоящих на коленях вдоль стены, на третьем — дверь с надписью «Ингушетия. Не беспокоить», на четвертом — лежащие на кроватях молодые люди, стоящие над ними росгвардейцы и висящий на стене флаг Ингушетии, на пятом — пистолеты, а на шестом — два удостоверения.
«Ничто так не бодрит с утра, как спецназ», — гласит запись от имени администрации паблика «Подслушано в МГРИ-РГГРУ им. Серго Орджоникидзе» в соцсети «ВКонтакте».
В предыдущей публикации руководители сообщества задались вопросом, по какой причине в 6:00 перед общежитием вуза стояли автозаки.
Одни комментаторы предположили, что так в этом университете выглядит посвящение в студенты, а другие упоминали ингушей и тех, кого они уже избили и кого только изобьют. Среди последних упоминались и сотрудники Росгвардии.
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