В Москве задержали блогера на BMW с девушкой в багажнике

В московском районе Дорогомилово полицейские задержали видеоблогера Михаила Литвина и членов его съемочной группы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 16 декабря. В этот день в полицию позвонил мужчина, который обнаружил девушку в багажнике BMW 116i на парковке конгресс-центра. По словам мужчины, на одежде девушки были пятна красного цвета.

При каких обстоятельствах он открыл багажник чужого автомобиля, не уточняется. По его словам, когда он начал звонить в полицию, водитель BMW закрыл багажник и уехал.

Позже в Театральном проезде правоохранители задержали автомобили Ford Focus и BMW 116i. В одной из машин оказался 19-летний блогер Литвин и девушка. Их вместе с еще двумя молодыми людьми доставили в отдел полиции.

Блогер заявил полицейским, что девушку заперли в багажнике в рамках съемок очередного ролика. Он рассказал, что снимает уличные розыгрыши, чтобы проверить реакцию прохожих на разные ситуации.

Собеседник агентства «Москва» отметил, что Литвин в ходе съемок нецензурно выражался в общественном месте и создавал «предпосылки к возникновению паники» среди посетителей одного из ТЦ. По этому факту правоохранители начали проверку. Они решат вопрос о привлечении блогера к административной ответственности.

YouTube-канал Литвина к декабрю 2018 года набрал 790 670 подписчиков.