Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве задержали блогера на BMW с девушкой в багажнике 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: страница Михаила Литвина во «ВКонтакте»
В московском районе Дорогомилово полицейские задержали видеоблогера Михаила Литвина и членов его съемочной группы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 16 декабря. В этот день в полицию позвонил мужчина, который обнаружил девушку в багажнике BMW 116i на парковке конгресс-центра. По словам мужчины, на одежде девушки были пятна красного цвета.
При каких обстоятельствах он открыл багажник чужого автомобиля, не уточняется. По его словам, когда он начал звонить в полицию, водитель BMW закрыл багажник и уехал.
Позже в Театральном проезде правоохранители задержали автомобили Ford Focus и BMW 116i. В одной из машин оказался 19-летний блогер Литвин и девушка. Их вместе с еще двумя молодыми людьми доставили в отдел полиции.
Блогер заявил полицейским, что девушку заперли в багажнике в рамках съемок очередного ролика. Он рассказал, что снимает уличные розыгрыши, чтобы проверить реакцию прохожих на разные ситуации.
Собеседник агентства «Москва» отметил, что Литвин в ходе съемок нецензурно выражался в общественном месте и создавал «предпосылки к возникновению паники» среди посетителей одного из ТЦ. По этому факту правоохранители начали проверку. Они решат вопрос о привлечении блогера к административной ответственности.
YouTube-канал Литвина к декабрю 2018 года набрал 790 670 подписчиков.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Cirque du Soleil ответили нажаловавшемуся Путину Запашному257
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье34
Порошенко планирует новогоднюю провокацию107
Кремль обратился к журналистам с просьбой7
Соловьев «проехался» по Шаляпину3
Видео
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:30
В Cirque du Soleil ответили нажаловавшемуся Путину Запашному
Общество
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
00:12
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье
Происшествия
01:40
Лавров прокомментировал вероятность войны с Украиной
Политика
01:59
Единственный ракетный катер Украины лишился ракет
Оружие Армия
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение