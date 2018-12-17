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Сбежавший из психбольницы пациент оказался криминальным авторитетом 

ngs.ru + ещё 1 53 минуты назад
Фото: ngs.ru
Пациент, сбежавший из психбольницы в Кировском районе Новосибирска, оказался криминальным авторитетом.
Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ».
По её данным, сбежавший пациент психбольницы Виктор Мошков, которого объявила в розыск полиция, — это криминальный авторитет, представитель славянского преступного клана в Новосибирской области по кличке Мошок. Его считали приближённым к вору в законе Павлу Мореву по прозвищу Бешеный, умершему в 2002 году.
«Свою первую судимость — за хулиганство, кражу и мошенничество — Виктор Мошков получил еще в 1992 году. Затем последовала череда новых сроков, после чего на свободе авторитет появлялся лишь эпизодически», — отмечает «КоммерсантЪ».
По данным издания, Виктора Мошкова в очередной раз задержали в январе 2013 года — на этот раз ему предъявили обвинение в целой серии преступлений, в том числе убийствах и рабовладении. В феврале 2014 года многоэпизодное дело поступило в суд. Но в СИЗО у авторитета случился инсульт. Эксперты выяснили, что это повлияло на психическое состояние Мошкова. В итоге весной 2018 года Новосибирский областной суд освободил обвиняемого от наказания и направил его на принудительное психиатрическое лечение.
Сообщение о том, что из психбольницы в Кировском районе сегодня сбежал «социально опасный» 63-летний Виктор Мошков, распространила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. По её данным, пропавший пациент был одет в чёрную футболку, светлую куртку с капюшоном и светлые штаны, на ногах были чёрные ботинки.
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