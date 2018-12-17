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Самолет из США парализовал работу аэропорта на Камчатке на три часа 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Петропавловске-Камчатском работа аэропорта была прекращена на три часа из-за частного одномоторного самолета из Соединенных Штатов, который сделал остановку для дозаправки. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.
По словам министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова, при заходе на посадку в 13.35 (4.35 мск) у Kodiak 100 с колеса шасси слетела шина, что привело к выкатыванию транспортного средства за пределы взлетно-посадочной полосы.
"Пока аварийные службы аэропорта занимались перемещением самолета за пределы взлетно-посадочной полосы, воздушная гавань не принимала и не отправляла другие рейсы", — сказал Каюмов.
Уточняется, что находящийся в самолете пилот следовал по маршруту "Анкоридж — Петропавловск-Камчатский — Саппоро". В результате произошедшего он не пострадал.
Ранее самолет ударился хвостом о взлетную полосу в Уфе.
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