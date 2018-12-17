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В парижский театр пытались прорваться 300 мигрантов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
В воскресенье вечером около трех сотен мигрантов попытались прорваться в парижский театр «Комеди Франсез», чтобы потребовать от его директора организовать их встречу с министром внутренних дел Франции Кристофом Кастанером, передает Agence France-Presse.
Уточняется, что инцидент произошел около 21.00 по местному времени (23.00 мск), в этот момент в театре шел показ пьесы, передает ТАСС.
По мнению мигрантов, у директора «Комеди Франсез» есть возможность устроить встречу с главой МВФ Франции, так как решение о его назначении принимали французские власти.
AFP уточняет, что мигранты хотели потребовать у министра разрешений на работу во Франции.
Первую попытку прорыва внутрь здания пресекла охрана театра, после этого на место событий прибыли стражи порядка. Для разгона мигрантов применили слезоточивый газ.
Напомним, по мнению подавляющего большинства граждан Франции, страна принимает слишком много мигрантов.
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