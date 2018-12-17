С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу

В МВД, где изнасиловали дознавательницу, провели обряд снятия порчи

В уфимском отделе МВД , где работал один из подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя, провели обряд снятия порчи. Об этом пишет издание proufu.ru со ссылкой на собственный источник в отделе.

По словам источника, коллективу Кармаскалинского отдела МВД, где служил 50-летний подполковник Салават Галиев, показалось, что на них навели порчу.

По инициативе сотрудницы отдела кадров и ее мужа, начальника ОБЭП, в отдел пригласили двух священнослужителей: православного священника и муллу, чтобы они провели обряд очищения от порчи.

«Два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции и просить у их начальника (Бога) повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений. Они изгоняли нечистого, ну и дали наказ не блудить друг с другом и строго наказали полицейским, что насильничать друг друга большой грех», — рассказал источник.