С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу

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В МВД, где изнасиловали дознавательницу, провели обряд снятия порчи 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
В уфимском отделе МВД, где работал один из подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя, провели обряд снятия порчи. Об этом пишет издание proufu.ru со ссылкой на собственный источник в отделе.
По словам источника, коллективу Кармаскалинского отдела МВД, где служил 50-летний подполковник Салават Галиев, показалось, что на них навели порчу.
По инициативе сотрудницы отдела кадров и ее мужа, начальника ОБЭП, в отдел пригласили двух священнослужителей: православного священника и муллу, чтобы они провели обряд очищения от порчи.
Изнасилованная дознавательница рассказала все
«Два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции и просить у их начальника (Бога) повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений. Они изгоняли нечистого, ну и дали наказ не блудить друг с другом и строго наказали полицейским, что насильничать друг друга большой грех», — рассказал источник.
Напомним, 31 октября по подозрению в изнасиловании коллеги — 23-летней девушки-дознавателя, были задержаны начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук. 1 ноября Матвеев, Галиев и Яромчук были уволены из полиции за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.
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