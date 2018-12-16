Короткое замыкание произошло в столичном Театре сатиры

«В здании по адресу: Триумфальная площадь, дом 2, произошло короткое замыкание в розетке на третьем этаже. Эвакуация из здания не проводилась, все работало в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, по вышеуказанному адресу расположен Московский академический театр сатиры.