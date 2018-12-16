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Короткое замыкание произошло в столичном Театре сатиры 

РИАМО + ещё 3 1 час назад
Фото: РИАМО
В здании Театра сатиры на Триумфальной площади в Москве произошло короткое замыкание, театр работал в штатном режиме, эвакуация не проводилась, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.
«В здании по адресу: Триумфальная площадь, дом 2, произошло короткое замыкание в розетке на третьем этаже. Эвакуация из здания не проводилась, все работало в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
По данным из открытых источников, по вышеуказанному адресу расположен Московский академический театр сатиры.
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