ТРЦ «Калейдоскоп» эвакуировали из-за сигнала о пожаре

Из ТРЦ "Калейдоскоп" на северо-западе столицы эвакуировали посетителей и персонал. Очевидцы рассказывают о задымлении. В здании на Сходненской улице работала пожарная сигнализация, передает телеканал Москва 24.

"ТРЦ "Калейдоскоп" эвакуирован по причине сработавшей пожарной сигнализации. На место прибыли пожарно— спасательные подразделения", − сообщил ТАСС представитель экстренных служб города.

У здания ТРЦ также работают сотрудники скорой помощи. Уточняется, что в настоящее время идут поиски возможного очага возгорания.

По данным пресс-службы МЧС, спасатели провели проверку и выяснили, что на подземной парковке ТРЦ загорелся автомобил. Площадь пожара составила около 1 квадратного метра. Возгорание ликвидировали.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.