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ТРЦ «Калейдоскоп» эвакуировали из-за сигнала о пожаре 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: телеграм-канал Московские новости
Из ТРЦ "Калейдоскоп" на северо-западе столицы эвакуировали посетителей и персонал. Очевидцы рассказывают о задымлении. В здании на Сходненской улице работала пожарная сигнализация, передает телеканал Москва 24.
"ТРЦ "Калейдоскоп" эвакуирован по причине сработавшей пожарной сигнализации. На место прибыли пожарно— спасательные подразделения", − сообщил ТАСС представитель экстренных служб города.
У здания ТРЦ также работают сотрудники скорой помощи. Уточняется, что в настоящее время идут поиски возможного очага возгорания.
По данным пресс-службы МЧС, спасатели провели проверку и выяснили, что на подземной парковке ТРЦ загорелся автомобил. Площадь пожара составила около 1 квадратного метра. Возгорание ликвидировали.
Информации о пострадавших не поступало, добавили в ведомстве.
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