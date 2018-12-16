У пенсионера в Москве похитили швейцарские часы за 8,5 млн рублей

У пенсионера 1951 года рождения в Москве украли пять люксовых наручных часов, в том числе швейцарские за 8,5 млн рублей. Инцидент произошел на Большой Дмитровке, сообщает столичное ГУВД

Грабители смогли открыть дверь без взлома. По данным СМИ, мужчина обнаружил пропажу по возвращении со своей сожительницей из-за границы. За квартирой присматривала домработница.

Осмотр показал, что замок тумбы, где хранились часы, не был поврежден. Однако отсутствовал один из ключей от шкафчика.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Личность подозреваемых устанавливается. По некоторым данным, потерпевшим оказался высокопоставленный чиновник.