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В Петербурге задержали главу махачкалинского «Газпрома» − СМИ 

Москва24 + ещё 11 2 часа назад
Фото: Москва24
В Санкт-Петербурге правоохранители задержали гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова. Это произошло за 20 минут до плановой операции, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
По информации СМИ, Анастасов был задержан в рамках трех уголовных дел: о причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.
Как уточнили представители "Газпром межрегионгаза", сотрудники МВД задержали гендиректора компании в одном из медучреждений Петербурга 15 декабря. "После составления протокола задержания и отмены операции он был в наручниках конвоирован в аэропорт Санкт-Петербурга, откуда доставлен в Махачкалу", − рассказали в "Газпром межрегионгазе". В компании также отметили, что ранее Анастасов не получал повесток от правоохранительных органов и поэтому никто не ограничивал его свободу передвижения.
По словам представителя компании, в "Газпром межрегионгазе" пока не знают, предъявлены ли Анастасову обвинения.
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