Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии на севере Москвы на 100 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Возгорание по адресу улица Врубеля, 13а ликвидировано на площади 100 квадратных метров. По словам администрации, в помещении людей не было", — рассказал собеседник агентства.
Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что по данному адресу горит шиномонтаж.
В то же время в пресс-службе главка сообщили, что были спасены пять автомобилей, припаркованных около здания. "Информации о пострадавших не поступало", — рассказал собеседник агентства.