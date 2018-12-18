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На севере Москвы потушили возгорание на 100 «квадратах» 

РИА Новости + ещё 25 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии на севере Москвы на 100 квадратных метрах, пострадавших нет, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Возгорание по адресу улица Врубеля, 13а ликвидировано на площади 100 квадратных метров. По словам администрации, в помещении людей не было", — рассказал собеседник агентства.
Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что по данному адресу горит шиномонтаж.
В то же время в пресс-службе главка сообщили, что были спасены пять автомобилей, припаркованных около здания. "Информации о пострадавших не поступало", — рассказал собеседник агентства.
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