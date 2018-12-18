На севере Москвы потушили возгорание на 100 «квадратах»

"Возгорание по адресу улица Врубеля, 13а ликвидировано на площади 100 квадратных метров. По словам администрации, в помещении людей не было", — рассказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что по данному адресу горит шиномонтаж.

В то же время в пресс-службе главка сообщили, что были спасены пять автомобилей, припаркованных около здания. "Информации о пострадавших не поступало", — рассказал собеседник агентства.