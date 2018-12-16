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На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана 

РИА Новости + ещё 3 54 минуты назад
Фото: © AP Photo / Hetty Andih
Извержение вулкана Сопутан произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает агентство Антара.
Ранее в октябре сообщалось, что за сутки дважды произошло извержение вулкана Гамалама после землетрясения. Тогда специалисты оценили уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
Как сообщает агентство, извержение вулкана Сопутан произошло в северной части Сулавеси около 3.09 воскресенья по местному времени. Вулкан выбросил столб пепла высотой около 4,8 километра над уровнем моря.
Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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