На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана

Извержение вулкана Сопутан произошло на индонезийском острове Сулавеси, сообщает агентство Антара.

Ранее в октябре сообщалось, что за сутки дважды произошло извержение вулкана Гамалама после землетрясения. Тогда специалисты оценили уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.

Как сообщает агентство, извержение вулкана Сопутан произошло в северной части Сулавеси около 3.09 воскресенья по местному времени. Вулкан выбросил столб пепла высотой около 4,8 километра над уровнем моря.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.