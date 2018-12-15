Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине возбудили дело по факту крушения истребителя Су-27 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Украинская военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя вооружённых сил Украины в Житомирской области, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Группа военных прокуроров и следователей проводит расследование на месте крушения.
«В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статье 416 УК Украины — «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», — говорится в сообщении.
Также в прокуратуре заявили, что крушение произошло во время планового полёта.
Ранее в Житомирской области при заходе на посадку разбился истребитель Су-27.
RT на русском: последние новости
На Украине разбился истребитель Су-27 На Украине разбился истребитель Су-27 В Зеленограде на стройке обнаружили снаряд времён войны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США призвали Россию ответить за «нарушение» ДРСМД109
Американскому флоту предрекли поражение с Россией143
РПЦ отреагировала на избрание главы «новой церкви»191
В США раскрыли «морские планы» России169
Трамп не первый: как в США предают президентов
Видео
03:11
Путин рассказал о данном Кобзону обещании
Общество
06:51
США решили поиграть с Шойгу в «молчанку»
Армия Статьи
03:05
Порошенко обратился к «объединительному собору»
Украина В мире
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
00:45
Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми в Солсбери
В мире
00:46
Автор роликов с фотографиями Цеповяза выложил новое видео
Происшествия
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
03:37
«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельзу»
В мире Европа
00:10
На Украине разбился истребитель Су-27
Происшествия
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение