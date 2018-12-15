Украинская военная прокуратура возбудила уголовное дело в связи с крушением истребителя вооружённых сил Украины в Житомирской области, в результате которого погиб пилот. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Группа военных прокуроров и следователей проводит расследование на месте крушения.
«В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статье 416 УК Украины — «Нарушение правил полетов или подготовки к ним», — говорится в сообщении.
Также в прокуратуре заявили, что крушение произошло во время планового полёта.
Ранее в Житомирской области при заходе на посадку разбился истребитель Су-27.