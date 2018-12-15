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Одиннадцать человек съели рис в индийском храме и умерли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: соцсети
Одиннадцать человек скончались после приема пищи во время религиозной церемонии в индийском храме. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает Reuters.
Среди погибших оказались двое детей. Кроме того, девяносто человек госпитализированы с сильным пищевым отравлением. Все они ели рис с помидорами, которым угощали прихожан индуистского храма в провинции Карнатака.
По словам расследующей трагедию полиции, рядом с храмом также обнаружены мертвые тела собак и ворон, тоже съевших отравленную пищу. Для допроса пока задержано двое человек.
Индийские СМИ выдвинули версию, что отравление пищи могло быть вызвано использованием пестицидов местными фермерами. Полиция пока не подтверждает эту гипотезу и заявляет о том, что необходимо дождаться результатов экспертизы.
В 2013 году в индийском штате Бихар из-за массового пищевого отравления скончались 23 школьника. Это дело остается нераскрытым, но полиция считает, что смерти были вызваны использованием растительного масла, хранившегося в контейнере, ранее предназначенном для пестицидов.
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