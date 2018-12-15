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На Украине разбился истребитель Су-27 

RT на русском 19 минут назад
Фото: Reuters
Истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку во время выполнения плановых полётов в Житомирской области Украины. Об этом заявили в пресс-службе Генштаба ВС Украины.
«15 декабря 2018 года на Житомирщине около 15 часов… при заходе на посадку разбился самолёт Су-27. Лётчик погиб», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, в настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
В октябре в Винницкой области разбился Су-27. Как стало известно, при крушении погибли начальник авиации воздушного командования «Восток» и американский военный.
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