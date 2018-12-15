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Во время собора в Киеве задержали мужчину с нунчаками 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Во время проведения церковного Объединительного собора в центре Киева полиция задержала мужчину с нунчаками. Об этом сообщает телеканал "Прямой" со ссылкой на главу киевской полиции Андрея Крищенко.
По его словам, также был задержан мужчина с ножом.
"Мы доставили их в территориальное отделение полиции и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими достаточно опасными вещами", — отметил Крищенко.
Ранее сообщалось, что на собор прибыли два иерарха Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию Объединительного собора на Украине.
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