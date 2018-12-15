Снаряд времен ВОВ нашли на стройплощадке в Зеленограде

На строительной площадке в Зеленоградском округе столицы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны без взрывателя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве

«Пятнадцатого декабря 2018 года в 14:25 на пульт дежурного службы «01» поступило сообщение о происшествии по адресу: ЗелАО, проспект Генерала Алексеева, дом 25, где при проведении земляных работ на стройплощадке обнаружен предмет, похожий на снаряд времен ВОВ», — говорится в сообщении.

В целях безопасности территория обнаружения была оцеплена сотрудниками полиции. На месте обнаружения находились пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции.

В 16:40 минут саперами ФГКУ ЦСООР «Лидер» снаряд времен ВОВ (152 миллиметра, без взрывателя) изъят для дальнейшей утилизации.