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Снаряд времен ВОВ нашли на стройплощадке в Зеленограде 

РИАМО + ещё 6 56 минут назад
Фото: РИА Новости
На строительной площадке в Зеленоградском округе столицы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны без взрывателя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
«Пятнадцатого декабря 2018 года в 14:25 на пульт дежурного службы «01» поступило сообщение о происшествии по адресу: ЗелАО, проспект Генерала Алексеева, дом 25, где при проведении земляных работ на стройплощадке обнаружен предмет, похожий на снаряд времен ВОВ», — говорится в сообщении.
В целях безопасности территория обнаружения была оцеплена сотрудниками полиции. На месте обнаружения находились пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции.
В 16:40 минут саперами ФГКУ ЦСООР «Лидер» снаряд времен ВОВ (152 миллиметра, без взрывателя) изъят для дальнейшей утилизации.
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