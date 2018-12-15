СМИ: в ДТП в ходе акции «желтых жилетов» во Франции погибла женщина

Сорокачетырехлетняя женщина погибла на севере Франции в результате несчастного случая на дороге, к которому косвенно оказались причастны участники движения "желтых жилетов", сообщает радиостанция France Info.

По информации радиостанции, в пятницу вечером пара — мужчина и женщина — ехала по направлению к коммуне Суасон в (департамент Эна). Водитель машины, увидев заграждения, установленные "желтыми жилетами", развернулся, оказался на встречной полосе, где в него въехал автомобиль. Спутница мужчины погибла при столкновении, сам водитель помещен под стражу в комиссариате Суасона.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протесты сопровождались многочисленными столкновениями демонстрантов с полиций, погромами, поджогами машин, разрушением магазинов и банков. В субботу в Париже и других городах Франции проходят массовые акции "желтых жилетов".