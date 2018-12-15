«Жёлтых жилетов» разгоняют слезоточивым газом в Париже

Полиция начала разгонять слезоточивым газом участников акции «жёлтые жилеты» в Париже, собравшихся у Триумфальной арки. В итоге протестующие пошли к Елисейскому дворцу, куда продолжают пребывать всё новые протестующие.

14 декабря президент Франции Эммануэль Макрон выразил свою позицию по поводу новых акций движения «жёлтых жилетов». Он заявив, что его страна сейчас нуждается в спокойствии и порядке.

Ранее на фоне атаки на рождественской ярмарке в Страсбурге официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво призвал участников движения быть разумными и не проводить демонстрации 15 декабря.

При этом некоторые демонстранты заподозрили власти в попытке ввести чрезвычайное положение ради срыва протестов.

Ранее News.ru писал о том, что «мода» на «жёлтые жилеты» докатилась до Великобритании. 14 декабря протестующие перекрыли Вестминстерский мост в Лондоне и устроили драку с прохожими.