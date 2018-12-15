Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
"В результате обстрела территории Луганской народной республики со стороны ВСУ один военнослужащий Народной милиции получил ранение, несовместимое с жизнью", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Логвиново, Сокольники, Золотое-5, Калиновка, Красный Яр.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП-2, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.