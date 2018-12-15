Гендиректор хлебозавода «Черкизово» объявлен в розыск

Руководитель московского хлебозавода «Черкизово» стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты работникам предприятия заработной платы. Общая сумма задолженности составила порядка 10 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве, подозреваемый объявлен в розыск, так как он скрывается от следствия.

По данным следователей, более 100 сотрудников не получали заработную плату с августа, при этом у предприятия не было оснований задерживать выплаты.

ОАО «Черкизово» входит в торговый дом «Настюша» — крупнейший производитель хлебопродуктов в России. В августе владелец предприятия Игорь Пинкевич был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму в 60 млрд рублей.