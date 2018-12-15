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Гендиректор хлебозавода «Черкизово» объявлен в розыск 

News.ru 43 минуты назад
Фото: СК РФ
Руководитель московского хлебозавода «Черкизово» стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты работникам предприятия заработной платы. Общая сумма задолженности составила порядка 10 миллионов рублей.
Как сообщается на сайте ГСУ СКР по Москве, подозреваемый объявлен в розыск, так как он скрывается от следствия.
По данным следователей, более 100 сотрудников не получали заработную плату с августа, при этом у предприятия не было оснований задерживать выплаты.
ОАО «Черкизово» входит в торговый дом «Настюша» — крупнейший производитель хлебопродуктов в России. В августе владелец предприятия Игорь Пинкевич был арестован по обвинению в мошенничестве на сумму в 60 млрд рублей.
Ранее News.ru писал о том, что в суд подан иск о приостановке работы АО «Петелинская птицефабрика», которая владеет брендом «Петелинка» и входит в группу компаний «Черкизово». Заявление подало управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
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