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В регионах РФ задержаны высокопоставленные чиновники 

Рамблер 45 минут назад
Вице-премьер правительства республики Чувашия Владимир Аврелькин арестован на два месяца, передает РИА «Новости».
Аврелькина подозревают в злоупотреблении полномочиями при выделении субсидий из республиканского бюджета. Чиновник пробудет под стражей до 12 февраля.
Ранее в пятницу стало известно, что вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов задержан в связи с расследованием уголовного дела. Как пояснил источник агентства ТАСС, Кузнецов задержан для проведения следственных действий, операция проводилась сотрудниками ФСБ. При этом источник не уточнил, в рамках расследования какого дела был задержан Кузнецов.
В Бабаюртовском районе Дагестана в пятницу был задержан глава района и начальник финансового отдела администрации.
А в Астраханской области сотрудники ФС задержали начальника областного управления Федеральной службы судебных приставов Андрея Немашкалова по подозрению в получении взятки.
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