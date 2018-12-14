В регионах РФ задержаны высокопоставленные чиновники

Аврелькина подозревают в злоупотреблении полномочиями при выделении субсидий из республиканского бюджета. Чиновник пробудет под стражей до 12 февраля.

Ранее в пятницу стало известно, что вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов задержан в связи с расследованием уголовного дела. Как пояснил источник агентства ТАСС , Кузнецов задержан для проведения следственных действий, операция проводилась сотрудниками ФСБ . При этом источник не уточнил, в рамках расследования какого дела был задержан Кузнецов.

В Бабаюртовском районе Дагестана в пятницу был задержан глава района и начальник финансового отдела администрации.

А в Астраханской области сотрудники ФС задержали начальника областного управления Федеральной службы судебных приставов Андрея Немашкалова по подозрению в получении взятки.