Мохнаткина отпустили

Архангельске областной суд отменил постановление районного суда об аресте оппозиционера Сергея Мохнаткина и отпустил его на свободу, сообщил «ОВД-Инфо» его общественный защитник Андрей Креков.

Активист стал фигурантом очередного уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительной колонии (часть 2 статьи 321 УК) накануне дня освобождения после отбытия предыдущего срока — 2 декабря.

В частности, ему вменили сопротивление при попытке этапировать его из больницы назад в колонию. По словам Крекова, Мохнаткин лишь просил вызвать скорую помощь, жалуясь на высокое давление и боль в спине.

В заключении активист находится с 31 декабря 2013 года, после того как дважды ударил полицейского (часть 1 статьи 318 УК), а затем и его вмешавшегося коллегу на митинге в защиту гарантирующей свободу собраний 31-й статьи Конституции.

В местах лишения свободы Мохнатки стал фигурантом еще двух дел: за оскорбление начальника учреждения и дезорганизацию работы тюремщиков. Он отказался от этапирования без документов и был жестоко избит.

После этого эпизода у Мохнакткина диагностировали компрессионный перелом позвоночника, однако в оказании медпомощи ему постоянно отказывали, из-за чего летом 2017 года оппозиционер объявлял голодовку.

В декабре 2012 года Мохнаткин получил правозащитную премию от Московской Хельсинкской группы в номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека». Основанием стало его поведение во время акции в защиту 31-й статьи Конституции 31 декабря 2009 года. Мохнаткин тогда также был арестован, осужден на 2,5 года заключения за нападение на милиционеров, а затем помилован.