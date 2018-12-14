В Алжире задержали старшего брата «страсбургского стрелка»

Старший брат стрелявшего на рождественской ярмарке Страсбурга был задержан в Алжире в рамках расследования трагедии, сообщает в пятницу газета Parisien.

Вечером во вторник 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения. В четверг вечером правоохранителям удалось ликвидировать стрелка.

По информации издания, брат стрелка 34-летний Сами Шекат был включен французскими властями в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiché S). Сами Шекат покинул Францию незадолго до теракта. Следователи хотят установить, знал ли он о планах своего брата и оказывал ли какую-либо поддержку в осуществлении атаки.

Как напоминает газета, сразу после теракта задержаны были также родители и еще два брата Шерифа Шеката.