Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алжире задержали старшего брата «страсбургского стрелка» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
Старший брат стрелявшего на рождественской ярмарке Страсбурга был задержан в Алжире в рамках расследования трагедии, сообщает в пятницу газета Parisien.
Вечером во вторник 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 13 получили ранения. В четверг вечером правоохранителям удалось ликвидировать стрелка.
По информации издания, брат стрелка 34-летний Сами Шекат был включен французскими властями в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности (fiché S). Сами Шекат покинул Францию незадолго до теракта. Следователи хотят установить, знал ли он о планах своего брата и оказывал ли какую-либо поддержку в осуществлении атаки.
Как напоминает газета, сразу после теракта задержаны были также родители и еще два брата Шерифа Шеката.
Последние новости
Как в России отреагировали на признание Бутиной В Финляндии рассказали о позиции страны по "Северному потоку — 2" Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным20
Лукашенко высказался о вхождении в состав России233
Порошенко сделал первое заявление после «смерти»131
Зачем Японии напомнили про требования Хрущева62
Как Москва готовится к наступлению Киева в Донбассе16
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение