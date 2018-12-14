Кошмар на станции Мак-Мердо: в Антарктике погибли американцы

В Антарктиде на станции Мак-Мердо погибли двое рабочих. Причины пока не оглашаются, сообщается, что смерть наступила в результате несчастного случая. Кто еще и от чего погибал в Антарктиде, рассказывает «Газета.Ru»

В Антарктиде на американской станции Мак-Мердо при неустановленных обстоятельствах погибли двое рабочих, которые занимались пожарной охраной объектов. Об этом сообщается на сайте Национального научного фонда США.

Рабочие проводили плановое обслуживание в здании, где находится генератор станции, питающий радиопередатчик. Они не вернулись вовремя и пилот, ожидавший окончания работ, пошел выяснить, что произошло. Он обнаружил мужчин без сознания.

Врачи пытались реанимировать техников, но один из них умер на месте, а второй — уже в больнице.

Представитель фонда Питер Уэст отмечает, что смерть, по всей видимости, наступила в результате несчастного случая. Личная информация о погибших не разглашается.

Станция Мак-Мердо — крупнейшее поселение, порт, транспортный узел и исследовательский центр в Антарктике. Она принадлежит Антарктической программе США , но обслуживает также станции и исследовательские программы других государств. Станция расположена рядом с ледником Росса, в 3500 км от Новой Зеландии . На ней постоянно живет около 1300 человек.

На станции изучается влияние климатических изменений на ледники и океаны, изменения в морских экосистемах, поведение антарктических животных. Также здесь проводятся исследования в области астрофизики.

В 2016 году в 40 км от станции погиб американский полярный исследователь Гордон Гамильтон из Университета штата Мэн.

Он сорвался в трещину глубиной 30 м на своем снегоходе.

Гамильтон, специалист по физике ледников, проводил исследования уже несколько сезонов, он изучал поведение ледников и их влияние на изменение климата.

«Университет Мэна потерял одного из своих лучших ученых», — отметила президент университета Сьюзан Хантер. Тело полярника было извлечено из трещины и отправлено на родину в штат Мэн.

В 2014 году в Антарктиде скончался еще один полярник, 40-летний наемный рабочий Томас Лоренс Аткинсон. Инцидент произошел на американской станции Амундсен-Скотт, которая с 1956 года действует на Южном полюсе. Аткисон умер естественной смертью. Это была его первая антарктическая командировка.

Китайская исследовательница Чжан Синь провела целое исследование «Осторожно, это Антарктика», в котором пересчитала и систематизировала все трагические случаи, произошедшие в Антарктиде со времен ее открытия.

Считается, что первыми в Антарктиде погибли 644 испанских моряка, солдата и офицера, чей корабль «Сан-Тельмо» потерпел крушение в сентябре 1819 года к югу от мыса Горн.

«По сравнению с другими странами Россия (и СССР) имеет наибольшее число погибших в антарктических экспедициях, число которых достигло 82 в сентябре 2005 года», — отмечает автор.

На втором месте по этому показателю идут США, которые потеряли более 50 членов экспедиций.

Наиболее частая причина смерти полярников — гибель от холода и голода во время экспедиций. Также многие проваливаются под лед или в ледяные трещины. Поскольку полярные жилища постоянно необходимо обогревать, пожар — еще одна распространенная причина гибели полярников. Первый пожар в Антарктиде случился во время британской экспедиции 1898–1900 годов, когда полярник едва не сжег жилище, подпалив матрас. 5 октября 2008 года произошел пожар на российской станции «Прогресс», когда в двухэтажном жилище спали 29 полярников. Один человек тогда погиб, двое серьезно пострадали.

Также полярники гибнут в авиакатастрофах — с 1946 по 2009 год насчитывалась 281 смерть. Погибнуть в Антарктиде можно и от диких животных. Так, 22 июля 2003 года британка Кристи Браун погибла от нападения морского леопарда.

А в октябре 2018 года на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» произошла поножовщина.