На Гоа умер российский турист 

Гражданин России скончался, предположительно, от сердечного приступа в международном аэропорту Даболим в курортном индийском штате Гоа, пишет газета Times of India со ссылкой на местную полицию.
Согласно этим данным, 36-летний россиянин Антон Кузнецов прилетел в Индию вместе с супругой чартерным рейсом 4 декабря. Рано утром в четверг мужчина прибыл в аэропорт, где ожидал обратный рейс. Внезапно он почувствовал сильные боли в груди, после чего был доставлен в частную больницу города Чикалима, где врачи констатировали его смерть.
Отмечается, что точная причина смерти будет установлена после вскрытия тела. Полиция зарегистрировала дело о насильственной смерти.
Генеральное консульство России в Мумбаи в ответ на запрос РИА Новости отказалось дать комментарий по телефону по поводу случившегося.