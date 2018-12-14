Начальника Свердловской железной дороги задержали и подозревают в коррупции

Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова задержали по подозрению во взяточничестве. Сегодня суд выберет ему меру пресечения.

Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело, в его кабинете и в доме проведен обыск. Следствие будет ходатайствовать об аресте Миронова.

«ФедералПресс» уточняет, что расследование уголовного дела ведут следователи Уральского следственного управления на транспорте.

Есть версия, что Миронов получил крупную взятку, в ответ он пообещал общее покровительство по службе.

У Миронова — профильное железнодорожное образование. Свою нынешнюю должность — начальника Свердловской железной дороги — чиновник занял 7 лет назад, в 2011-м.