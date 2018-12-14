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Начальника Свердловской железной дороги задержали и подозревают в коррупции 

Национальная Служба Новостей + ещё 24 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова задержали по подозрению во взяточничестве. Сегодня суд выберет ему меру пресечения.
Как сообщили в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело, в его кабинете и в доме проведен обыск. Следствие будет ходатайствовать об аресте Миронова.
«ФедералПресс» уточняет, что расследование уголовного дела ведут следователи Уральского следственного управления на транспорте.
Есть версия, что Миронов получил крупную взятку, в ответ он пообещал общее покровительство по службе.
У Миронова — профильное железнодорожное образование. Свою нынешнюю должность — начальника Свердловской железной дороги — чиновник занял 7 лет назад, в 2011-м.
Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки призвала в эфире НСН различать взятку и благодарность.
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