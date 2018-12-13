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Неизвестный сообщил о бомбе в школе «Колумбайн» в США 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: АР
Полиция обыскивает школу "Колумбайн" в Колорадо из-за сообщения о бомбе, пока информация об опасности не подтвердилась, сообщил журналистам представитель полиции Майк Таплин.
Утром в четверг неизвестный сообщил, что в школе заложены многочисленные взрывные устройства. Звонивший также сказал, что он вооружен и прячется у здания школы.
"Мы обыскали периметр и обезопасили его, никто не был найден", — сказал Таплин, местные телеканалы транслировали его выступление.
По словам представителя правоохранительных органов, "к настоящему времени мы не обнаружили ничего, чтобы подтвердило озвученные угрозы". Ученики школы находятся в здании, вход и выход из учебного заведения закрыт. Представитель полиции отметил, что "в отношении "Колумбайн" поступает много подобных угроз".
Таплин сообщил, что "обыск продолжается", воспитанники школы будут оставаться в здании до конца учебного дня. Полицейский отказался привести подробности идущего расследования.
В связи с поступившей угрозой в более 20 школах округа Джефферсон были введены дополнительные меры предосторожности, объявлена тревога "укрытие".
Школа "Колумбайн" обрела мировую известность после того, как 20 апреля 1999 года двое подростков устроили в ней стрельбу. Жертвами их атаки стали 13 человек.
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