Неизвестный сообщил о бомбе в школе «Колумбайн» в США

Полиция обыскивает школу "Колумбайн" в Колорадо из-за сообщения о бомбе, пока информация об опасности не подтвердилась, сообщил журналистам представитель полиции Майк Таплин.

Утром в четверг неизвестный сообщил, что в школе заложены многочисленные взрывные устройства. Звонивший также сказал, что он вооружен и прячется у здания школы.

"Мы обыскали периметр и обезопасили его, никто не был найден", — сказал Таплин, местные телеканалы транслировали его выступление.

По словам представителя правоохранительных органов, "к настоящему времени мы не обнаружили ничего, чтобы подтвердило озвученные угрозы". Ученики школы находятся в здании, вход и выход из учебного заведения закрыт. Представитель полиции отметил, что "в отношении "Колумбайн" поступает много подобных угроз".

Таплин сообщил, что "обыск продолжается", воспитанники школы будут оставаться в здании до конца учебного дня. Полицейский отказался привести подробности идущего расследования.

В связи с поступившей угрозой в более 20 школах округа Джефферсон были введены дополнительные меры предосторожности, объявлена тревога "укрытие".

Школа "Колумбайн" обрела мировую известность после того, как 20 апреля 1999 года двое подростков устроили в ней стрельбу. Жертвами их атаки стали 13 человек.