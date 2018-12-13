Суд в Армении арестовал российского военного

Суд в Армении арестовал военнослужащего российской военной базы, задержанного по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, заявил в четверг РИА Новости начальник службы по связям с общественностью и СМИ Высшего судебного совета республики Арман Хачатрян . Ранее генпрокуратура Армении сообщила о задержании российского военного в Гюмри.

"Суд общей юрисдикции Ширакской области избрал арест в качестве меры пресечения для российского военнослужащего", — сказал Хачатрян.

Какие обвинения ему предъявлены, не сообщается. Также неясно, где военный будет содержаться под арестом.