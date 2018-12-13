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Затычка в "Союзе" оказалась тампоном
Затычка в "Союзе" оказалась тампоном

Овчарка покусала двоих детей под Волгоградом 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Немецкая овчарка, которую кто-то из хозяев выпустил из частного дома отпугивать лис, покусала двух школьников в хуторе Шуруповском Фроловского района Волгоградской области, сообщил ТАСС глава Фроловского района Сергей Кириченко.
"Инцидент произошел в среду вечером, 10-летняя девочка и 13-летний мальчик вместе играли на задворках в хуторе Шуруповском, на них напала и покусала собака. Это не бродячая собака, это немецкая овчарка, на ней был ошейник. У нас некоторые вот так отпускают собак, чтобы лис отпугивать", — сказал глава района.
По его словам, в настоящее время мальчик находится в районной больнице Фролово, а девочка из больницы отпущена домой на амбулаторное лечение. "Мальчик сильнее пострадал, может быть, он защищал девочку, которая к тому же младше. Только что разговаривал с главврачом больницы, детям сделаны все необходимые профилактические уколы, у мальчика множественные укусы рук и ног, но рваных ран нет, его состояние удовлетворительное", — уточнил Кириченко.
Он отметил, что овчарка после того, как покусала детей, оставалась на месте, у нее не было никаких признаков бешенства. "Собаку отловили и доставили в ветучасток, где взяли патологический материал и отправили на анализ. После такого случая сейчас уже вряд ли кто-то признается, что это его собака. Тем не менее были очевидцы, собаку многие видели, участковый уполномоченный работает, будем устанавливать владельца овчарки", — подчеркнул глава района.
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