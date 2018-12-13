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На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи проводят проверку в городе Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), где трехлетний мальчик задохнулся в барабане стиральной машины. Об этом в четверг сообщили в пресс— службе следственного управления СК России по ЯНАО.
"В городе Губкинский проводится доследственная проверка по факту гибели малолетнего ребенка от асфиксии", — говорится в сообщении. Инцидент произошел ночью в четверг в квартире местных жителей.
"Предварительно установлено, что супруги, проснувшись ночью, не обнаружили в кровати своего малолетнего сына. По их словам, в ходе поиска они нашли тело ребенка в барабане автоматической стиральной машины. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика стала асфиксия", — отмечено в сообщении.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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