На Ямале трехлетний ребенок задохнулся в стиральной машине

"В городе Губкинский проводится доследственная проверка по факту гибели малолетнего ребенка от асфиксии", — говорится в сообщении. Инцидент произошел ночью в четверг в квартире местных жителей.

"Предварительно установлено, что супруги, проснувшись ночью, не обнаружили в кровати своего малолетнего сына. По их словам, в ходе поиска они нашли тело ребенка в барабане автоматической стиральной машины. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика стала асфиксия", — отмечено в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.