В Красноярске мать убила дочь за большое число ухажеров

В управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю (СК) проинформировали о возбуждении уголовного дела в связи с убийством девушки, которое совершила ее мать. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел днем 8 декабря в доме на проспекте Свободный в Красноярске. Между матерью и дочерью возник конфликт: 48-летняя женщина сочла поведение 25-летней дочери, которая одновременно встречалась с несколькими мужчинами, аморальным.

"Во время ссоры мать нанесла удар ножом в область грудной клетки дочери, причинив телесные повреждения, от которых девушка скончалась на месте происшествия", — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что после этого женщина попыталась скрыть следы преступления, но во время допроса признала свою вину. В настоящее время она заключена под стражу.

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