Мужчина напал с ножом на полицейского в центре Москвы

По факту нападения на полицейского в центре Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник главы столичного главка СК России Юлия Иванова.

Как она рассказала Агентству "Москва" , инцидент произошел вечером 14 декабря на улице Лесная. Мужчина напал на сотрудника полиции по Тверскому району, который в тот момент находился при исполнении своих должностных обязанностей. Злоумышленник нанес сотруднику один удар ножом в область сердца. Сотрудник правоохранительных органов не пострадал благодаря юронежилету.

В настоящий момент нападавший задержан. С ним проводится комплекс следственных действий. Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как, в свою очередь пояснили в пресс-службе столичного главка МВД, нападение произошло после того, как полицейский во время патрулирования остановил мужчину для проверки документов. Вместо того, чтобы предъявить удостоверение личности, мужчина достал нож и ударил сотрудника полиции, после чего попытался скрыться. Для задержания преступника полицейскому пришлось воспользоваться табельным пистолетом Макарова и совершить предупредительный выстрел в воздух.