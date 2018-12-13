Боевики кинули гранату в сотрудников Росгвардии в Назрани

Кинувшие гранату в сотрудников Росгвардии в Назрани боевики уничтожены ответным огнем. ЧП произошло в ходе проведения адресных мероприятий сотрудниками ФСБ и бойцами СОБР около торгового центра «Ковчег» на улице Картоева в столице Ингушетии . В результате происшествия двое правоохранителей получили ранения. Пострадавшие силовики находятся в Ингушской республиканской клинической больнице.

Сотрудники ингушской полиции ликвидировали двоих боевиков, которые атаковали силовиков в Назрани — кинули в них гранату — в результате чего двое правоохранителей получили ранения. Личности нападавших устанавливаются, передает ФАН.

Сотрудники ФСБ и бойцы СОБР приехали к торговому центру «Ковчег» на улице Картоева в столице Ингушетии в рамках проведения адресных мероприятий. Около здания был припаркован автомобиль, который представители силовых структур решили досмотреть.

В этот момент из машины в них полетела граната, произошел взрыв. В настоящее время пострадавшие правоохранители находятся в Ингушской республиканской клинической больнице. их состояние удовлетворительное. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров держит на контроле инцидент с нападением на полицейских в Назрани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника-помощника главы региона Артема Перехриста.

«Глава республики незамедлительно получил информацию о случившемся. Создан оперативный штаб, куда стекается оперативная информация», — пояснил представитель главы региона.

Он также призвал СМИ доверять информации только официальным источникам и не распространять информацию, не подтвержденную представителями силовых структур.

Также в среду, 12 декабря, третий за месяц боевик из банды Басаева, участвовавший в 2000 году в нападении на псковских десантников, был задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в [вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих] был задержан член банды Басаева — Шамиль Казбулатов», — заявила представитель СКР.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Казбулатову предъявлены обвинения по статьям 209-й («Бандитизм»), 279-й («Вооруженный мятеж») и 317-й («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Следствие планирует ходатайствовать об аресте Казбулатова в связи с особой тяжестью совершенных им преступлений. Его роль в бою у высоты 776 в Чечне и конкретные совершенные боевиком действия устанавливаются.

Кроме того, проверяется причастность Казбулатова к иным преступлениям, не связанным с нападением на псковских десантников. Принимаются «активные меры» по установлению личностей других боевиков, причастных к бою.

В конце ноября сотрудники госбезопасности задержали двоих ранее неизвестных членов банды Шамиля Басаева — Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, по решению суда они были арестованы.

Также в прошлом месяце СКР возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии в Краснодаре по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В результате нападения сотрудники Росгвардии получили огнестрельные ранения.

Кроме того, в ноябре полицейский с ножом в руках напал на сотрудника прокуратуры в городском округе Электросталь

в Московской области, сообщал СКР.

«По данным следствия, 28 ноября полицейский, находясь в здании городской прокуратуры, имея в руках нож, совершил нападение на сотрудника прокуратуры. Однако его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего», — говорилось в тексте официального сообщения.

В Следственном комитете также отметили, что во время допроса подозреваемый, в отношении которого было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 295 УК России (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование), отказался от дачи показаний, причины его поступка остаются невыясненными.

Чуть ранее сообщалось, что возле КПП на улице Шоссейной в Грозном была замечена «странно ведущая себя девушка». Она проигнорировала требование предъявить документы, после этого силовики дали предупредительный выстрел. После выстрела девушка привела в действие взрывное устройство, передает НСН.

Погибших и пострадавших среди местных жителей, сотрудников полиции и Росгвардии не было. Было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Вскоре в региональном Следственном управлении СКР сообщили, что совершила 25-летняя уроженка Адыгеи Карина Спиридонова.