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В Анкаре скоростной поезд сошёл с рельсов 

RT на русском + ещё 20 58 минут назад
Фото: Twitter
В результате схода с рельсов скоростного поезда в Анкаре пострадали люди, сообщает телеканал NTV. Отмечается, что к настоящему времени точное число пострадавших неизвестно.
Причина аварии также пока устанавливается.
К месту аварии прибывают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
В октябре сообщалось, что в турецкой провинции Измир грузовик с людьми перевернулся и упал в реку.
В результате ДТП погибли 22 человека, в том числе дети. Ещё 13 человек получили травмы различной степени тяжести.
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