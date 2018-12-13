В Анкаре скоростной поезд сошёл с рельсов 

В результате схода с рельсов скоростного поезда в Анкаре пострадали люди, сообщает телеканал NTV. Отмечается, что к настоящему времени точное число пострадавших неизвестно.
Причина аварии также пока устанавливается.
İLK GÖRÜNTÜLER
Ankara'da yüksek hızlı tren kazası: Çok sayıda yaralı varhttps://t.co/CvIes6zpJ9 pic.twitter.com/YNDXwsbIkU— NTV (@ntv) 13 декабря 2018 г.
К месту аварии прибывают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
В октябре сообщалось, что в турецкой провинции Измир грузовик с людьми перевернулся и упал в реку.
В результате ДТП погибли 22 человека, в том числе дети. Ещё 13 человек получили травмы различной степени тяжести.