В Анкаре скоростной поезд сошёл с рельсов

В результате схода с рельсов скоростного поезда в Анкаре пострадали люди, сообщает телеканал NTV. Отмечается, что к настоящему времени точное число пострадавших неизвестно.

İLK GÖRÜNTÜLER

Ankara'da yüksek hızlı tren kazası: Çok sayıda yaralı varhttps://t.co/CvIes6zpJ9 pic.twitter.com/YNDXwsbIkU— NTV (@ntv) 13 декабря 2018 г. Причина аварии также пока устанавливается.

К месту аварии прибывают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов

В октябре сообщалось, что в турецкой провинции Измир грузовик с людьми перевернулся и упал в реку.

В результате ДТП погибли 22 человека, в том числе дети. Ещё 13 человек получили травмы различной степени тяжести.