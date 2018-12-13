Над статуей русалки‐сосиски надругались в Рейкъявике

Скульптуру русалки-сосиски разрушили на прошлой неделе в Рейкьявике . Злоумышленник пока не найден, сообщило издание Artsy.

«Маленькая русалка-сосиска» — скульптура цилиндрической формы в виде розовой сосиски с хвостом, которая сидит на камне.

Художница Стейнунн Гуннлаугсдоттир изготовила ее для художественного фестиваля, который прошел в столице Исландии в октябре этого года.

Необычная русалка спокойно восседала на камне посреди озера Тьернин в Рейкьявике, пока неизвестный злоумышленник не разрешил ее.

Автор скульптуры расценивает вандализм как политический сексистский акт. Она связывает его с другим инцидентом, который произошел в Исландии шестого декабря. О нем сообщила газета The New York Times

Несколько высокопоставленных политиков нелестно отзывались о своих коллегах-женщинах, в том числе они делали пренебрежительные замечания в адрес бывшего члена парламента, у которой была инвалидность. Их разговор в баре записал на мобильный телефон неизвестный молодой человек и передал материалы СМИ.

Стейнунн Гуннлаугсдоттир собирается отреставрировать статую, чтобы русалка-сосиска продолжала радовать и веселить жителей города еще два месяца.