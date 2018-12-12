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В метро Торонто задержан человек с топором 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Полиция канадского города Торонто задержала мужчину с топором на одной из станций сабвэя.
Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал телеканал CTV. По его данным, инцидент случился на станции Spadina, в центральной части города.
Стражи порядка отреагировали на сообщения пассажиров о некоем странном мужчине, размахивающим топором. Он был задержан, пострадавших нет.
Из-за произошедшего поезда торонтского метрополитена некоторое время проезжали Spadina, не высаживая пассажиров.
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