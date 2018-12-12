Студент МГТУ им. Н. Баумана выпал из окна общежития в Москве и умер в реанимации

Как рассказал собеседник агентства, 11 декабря под окнами общежития МГТУ им. Н. Баумана на Измайловском проспекте был обнаружен 21-летний студент указанного института с травмами, характерными для падения с высоты. Четверокурсника экстренно доставили в реанимацию, где он умер через несколько часов.

«В ходе проверки выяснилось, что молодой человек, который приехал в Москву из Тольятти, выпал с девятого этажа общежития. В своей комнате он проживал один», — пояснил источник.

Правоохранители продолжают разбираться в произошедшем, добавил он.