СК сообщил о задержании еще одного боевика из банды Басаева

Сотрудники ФСБ задержали третьего за месяц боевика из банды Шамиля Басаева , участвовавшего в нападении на десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. Следствие будет ходатайствовать об аресте Шамиля Казбулатова в связи с особой тяжестью совершенных им преступлений. Точную роль боевика в бою у высоты 776 еще предстоит установить.

Уже третий за месяц боевик из банды Басаева, участвовавший в 2000 году в нападении на псковских десантников, был задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю по подозрению в [вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих] был задержан член банды Басаева — Шамиль Казбулатов», — заявила представитель СКР

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что Казбулатову предъявлены обвинения по статьям 209-й («Бандитизм»), 279-й («Вооруженный мятеж») и 317-й («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ . Следствие планирует ходатайствовать об аресте Казбулатова в связи с особой тяжестью совершенных им преступлений. Его роль в бою у высоты 776 в Чечне и конкретные совершенные боевиком действия устанавливаются.

Кроме того, проверяется причастность Казбулатова к иным преступлениям, не связанным с нападением на псковских десантников. Принимаются «активные меры» по установлению личностей других боевиков, причастных к бою.

В конце ноября сотрудники госбезопасности задержали двоих ранее неизвестных членов банды Шамиля Басаева — Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, по решению суда они были арестованы.

Бой у высоты 776 произошел 29 февраля 2000 года возле аула Улус-Керт Шатойского района Чечни. Бой начался спустя всего лишь несколько часов после того, как министр обороны Игорь Сергеев заявил, что война в Чечне закончена. Десантники 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в составе 90 человек на протяжении более чем суток отражали атаку превосходящих сил чеченских боевиков из банды Басаева.

Со стороны чеченцев в бою приняли участие до 2,5 тыс. боевиков и арабских наемников, пытавшихся прорваться на высоту. После упорного сопротивления и обороны позиций в живых остались лишь шесть десантников из всей 6-й роты. Четверо из выживших получили ранения различной степени тяжести.

Указом президента России 21 десантнику 6-й роты было присвоено звание Героя России посмертно, 68 солдат и офицеров роты награждены орденами Мужества (63 из них получили ордена посмертно). Единственный выживший, кто получил звание Героя России, — старший сержант Александр Супонинский.

Потери боевиков, по данным федеральных сил, составили от 400 до 500 человек.

Шамиль Басаев также запомнился жестокими терактами, в ходе которых он не гнушался убивать женщин и детей. В июне 1995 года банда Басаева захватила в заложники более 1600 жителей города Буденновска. В тот день в город на грузовиках и легковых автомобилях въехали примерно 160 боевиков, которым удалось без досмотра миновать 52 блокпоста и контрольно-пропускных пункта. Террористы заявили, что в машинах находится «груз 200» — гробы с убитыми российскими военными. После они ворвались в городскую больницу и взяли в заложники пациентов и персонал.

В результате теракта и неудачного штурма погибли 129 человек, 415 были ранены. 19 июня 1995 года большая часть заложников была освобождена, а террористической группе был предоставлен транспорт для переезда в Веденский район Чечни.

С собой террористы забрали 123 заложников из числа лиц, согласившихся их сопровождать, в том числе 20 журналистов, трех депутатов, представителей администрации Буденновска и Ставрополья, которых 20 июня они освободили по прибытии в Чечню.

Басаев также принимал участие в боях в Грозном — и в 1994-1995 годах при Новогоднем штурме, и в битве за Грозный в 1999-2000 годах. В ходе Второй чеченской войны он участвовал во вторжении боевиков в Дагестан.

По информации ФСБ, Шамиль Басаев был ликвидирован в ночь на 10 июля 2006 года в Ингушетии после взрыва сопровождаемого им грузовика «КамАЗ» с оружием и боеприпасами.

Розыск и судебные процессы над «басаевцами» продолжаются уже более 20 лет. 11 декабря 2018 года пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что с 2000 года были приговорены более 70 боевиков из банды Басаева.

«Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Шамиля Басаева, прекращено в связи с их смертью. Еще 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск», — говорится в заявлении СКР.

В середине ноября участник террористической группировки Шамиля Басаева задержан в Москве. По данным ФСБ, гражданин России Хазваха Черхигов участвовал в захвате заложников в ходе нападения на город Буденновск в июне 1995 года. Отмечается, что в то время Черхигову было 17 лет. В ведомстве также отметили, что в отношении Черхигова «были получены свидетельские показания, полностью изобличающие его преступную деятельность».