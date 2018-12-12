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Теплоход выбросило на берег под Новороссийском 

Рамблер + ещё 2 56 минут назад
Теплоход Rio под флагом африканской страны Того во время шторма вынесло на мель в районе порта Новороссийска. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД РФ по ЮФО.
На борту теплохода находился 21 человек, никто из них не пострадал. Сам теплоход также обошелся без повреждений.
Для помощи африканскому судну в порт Новороссийска направлен буксир «Торопливый».
На черноморском побережье Краснодарского края продолжается шторм. Накануне во время шторма в акватории Геленджикской бухты пошла ко дну яхта «Вега», на борту которой находились пять человек, пишут «Вести». Четверым пассажирам удалось выбраться, поиски пятого продолжаются.
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